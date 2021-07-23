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Сборная России пройдет под номером 77 на церемонии открытия Олимпийских игр

  /   Обновлено: 23 июля 2021 04:50
Спорт
Сборная России пройдет под номером 77 на церемонии открытия Олимпийских игр
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 23 июля. Сборная России выйдет на парад атлетов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр в Токио под 77 номером.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в пятницу, 23 июля, в 14:00 по московскому времени. Парад делегаций национальных олимпийских комитетов начнется спустя 30 минут.

Перед командой России на стадион выйдут сборные Сан-Марино, а после — Сьерра-Леоне. На параде атлетов пройдет от 60 до 80 представителей российской сборной, рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Недавно российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поприветствовали участников Олимпиады в Токио с борта МКС и поддержали сборную России.

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спорт токио олимпиада
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