Россиянам назвали случаи, когда укус комара способен отправить в больницу

Москва, 23 июля. Укус комара способен довести человека до больницы. Иммунолог Анна Максимова назвала случаи, когда нужно идти к врачам.

Специалист сообщила, что обращаться к медикам за помощью следует, если человек расчесал место укуса и занес инфекцию. Это необходимо сделать, пока ситуация не ухудшилась, передает радио Sputnik.

Максимова советует пойти к врачам, если образовывается нарыв, увеличивается отечность и распространяется на ближайшие ткани. При укусе в угол глаза и последующим отеке также нужно пойти к специалистам, рекомендует иммунолог.

Если у человека после укуса возникают приступы удушья, затрудняется дыхание или боли за грудиной, то следует отправиться в больницу. Для избежания негативных последствий, эксперт рекомендует обработать место укуса, что позволит избежать желания почесать его.

Укус ос также может быть опасен. Их токсины могут привести к крайне неприятным последствиям для некоторых категорий людей. В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с этими насекомыми.