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Назван самый точный прогноз погоды
Общество
Назван самый точный прогноз погоды
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 июля. Самый точный прогноз погоды в столице составляется на сутки, заявила глава отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

Вероятность развития погодных явлений по составленному специалистами метеорологическому сценарию в этом случае достигает 100%. В прогнозах на сутки температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра и количество осадков указываются максимально точно.

«С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%», — рассказала РИА Новости Тимакина.

О сложности составить долгосрочный прогноз погоды ранее также заявил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста, прогноз можно дать максимум на пять дней, а дальше начинается теория вероятности. Не помогут даже суперкомпьютеры и увеличение количества метеостанций по всему миру.

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