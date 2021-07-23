Назван самый точный прогноз погоды

Москва, 23 июля. Самый точный прогноз погоды в столице составляется на сутки, заявила глава отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина.

Вероятность развития погодных явлений по составленному специалистами метеорологическому сценарию в этом случае достигает 100%. В прогнозах на сутки температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра и количество осадков указываются максимально точно.

«С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%», — рассказала РИА Новости Тимакина.

О сложности составить долгосрочный прогноз погоды ранее также заявил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста, прогноз можно дать максимум на пять дней, а дальше начинается теория вероятности. Не помогут даже суперкомпьютеры и увеличение количества метеостанций по всему миру.