Минимальный размер зарплаты вырастет на 825 рублей в 2022 году в России

Москва, 23 июля. Минимальную зарплату предлагают повысить на 6,4%. Размер оплаты труда вырастет на 825 рублей и составит 13 617 рублей. Российская трехсторонняя комиссия рассмотрит проект закона.

Согласно статистике, 13 617 рублей составляют 42% от медианной зарплаты за прошлый год. В прошлом году этот показатель в России был равен 32 422 рублям. Соотношение минимальной заработной платы и медианной зарплаты пересматривают не реже одного раза в пятилетний период, передает «Российская газета».

На текущий года минимальный размер оплаты труда установили в размере 12 792 рублей. Минтруд планирует, что к 2025 году минимальный размер зарплаты будет больше 16 тысяч рублей.

При этом среднемесячный размер оплаты труда в России может увеличиться на пять тысяч рублей в 2021 году, относительно прошлого года. Минэкономразвития подготовило такой прогноз, передает «Царьград».