Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 04:34
04:30
Общество
Россиянам назвали случаи, когда укус комара способен отправить в больницу
04:08
Общество
Назван самый точный прогноз погоды
04:06
Экономика
Минимальный размер зарплаты вырастет на 825 рублей в 2022 году в России
04:00
Политика
Межевич назвал правовым компромиссом возможное получение Протасевичем условного срока
03:47
Экономика
Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
03:36
Общество
Юрист назвал категории граждан, которым могут не продать машину в долг
03:27
Общество
Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
03:24
Технологии
Экс-сотрудник АНБ предупредил о шпионском ПО на импортных смартфонах
03:23
Технологии
Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома
03:23
Экономика
Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году
Все новости

Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
Экономика
Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Производство легковых автомобилей в России выросло в январе-июне в годовом выражении на 44,3% до 736 тысяч штук, сообщил Росстат.

Только в июне было выпущено 123 тысячи машин, что на 16,9% больше показателя июня прошлого года и на 9,3% — мая этого года.

Производство грузовиков выросло в первом полугодии до 85,6 тысячи штук (+59,7%). Выпуск автобусов массой до пяти тонн в январе-июне сократился до 8,6 тысячи штук (-2,8%). Выпуск автобусов массой более пяти тонн в отчетном периоде увеличился до 6,1 тысячи (+2,3%), сообщает со ссылкой на Росстат агентство «Прайм».

Производство двигателей внутреннего сгорания увеличилось в первом полугодии до 164 тысяч штук — на 26,7%.

По данным Росстата, в России в мае текущего года на 11,8% в годовом выражении также вырос объем промышленного производства. Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что восстановлению показателей промышленности способствуют положительные итоги в обрабатывающих отраслях.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
автомобили автопром производство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru