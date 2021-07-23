Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%

Москва, 23 июля. Производство легковых автомобилей в России выросло в январе-июне в годовом выражении на 44,3% до 736 тысяч штук, сообщил Росстат.

Только в июне было выпущено 123 тысячи машин, что на 16,9% больше показателя июня прошлого года и на 9,3% — мая этого года.

Производство грузовиков выросло в первом полугодии до 85,6 тысячи штук (+59,7%). Выпуск автобусов массой до пяти тонн в январе-июне сократился до 8,6 тысячи штук (-2,8%). Выпуск автобусов массой более пяти тонн в отчетном периоде увеличился до 6,1 тысячи (+2,3%), сообщает со ссылкой на Росстат агентство «Прайм».

Производство двигателей внутреннего сгорания увеличилось в первом полугодии до 164 тысяч штук — на 26,7%.

По данным Росстата, в России в мае текущего года на 11,8% в годовом выражении также вырос объем промышленного производства. Замминистра экономического развития Полина Крючкова отметила, что восстановлению показателей промышленности способствуют положительные итоги в обрабатывающих отраслях.