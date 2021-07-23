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Юрист назвал категории граждан, которым могут не продать машину в долг

  /   Обновлено: 23 июля 2021 03:36
Общество
Юрист назвал категории граждан, которым могут не продать машину в долг
pixabay.com

Москва, 23 июля. Юрист Кирилл Данилов заявил, что кредит на машину могут не оформить гражданам, кредитная история или работа которых не устроит банк.

Данилов сообщил агентству «Прайм», что отказы в выдаче кредитов на автомобиль можно разделить на две группы: общие и специальные. Самой популярной причиной отказа является плохая кредитная история заемщика.

Проблемы в получении кредита также могут появиться у людей, которые работают в опасных профессиях. Речь идет о спасателях или пожарных, потому что у них высокий риск получения производственной травмы и снижения зарплаты.

Отказать в выдаче кредита при этом могут и россиянам, которые трудятся на подозрительных для банка работах. Кредитная организация также способна не выдать средства лицам, покупающим подержанный автомобиль, потому что предмет залога считает не достаточно ликвидным.

Несмотря на все вышеперечисленное большинство водителей в России покупали машину в кредит. При этом 80% людей оформляют его без первоначального взноса.

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