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Экс-сотрудник АНБ предупредил о шпионском ПО на импортных смартфонах
Технологии
Экс-сотрудник АНБ предупредил о шпионском ПО на импортных смартфонах
unsplash.com  /  freestocks

Вашингтон, 23 июля. Все импортные коммуникационные устройства должны проверяться на наличие «жучков» и шпионских программ, заявил бывший технический директор АНБ Уильям Бинни.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США прокомментировал результаты расследования СМИ, согласно которым предназначавшаяся для отслеживания преступников и террористов система Pegasus израильской фирмы NSO Group по всему миру применялась для слежки за политиками, активистами, журналистами, бизнесменами и оппозиционерами.

«Для правительств это стандартная практика заставлять компании распространять такие «жучки», чтобы шпионить за важными людьми по всему миру. Если вы купили коммуникационное устройство за границей, вам надо проверить его на предмет «жучков» и программ. Иначе вы не защищены», — сообщил РИА Новости Бинни.

По его словам, для разведслужб во всем мире такие способы слежки превратились в рутинную практику.

Консорциум журналистов из 17 организаций ранее провел расследование деятельности NSO Group, заявив о существовании списка из 50 тысяч потенциальных жертв слежки. Созданный компанией вирус предназначался для поиска террористов, однако в большинстве случаев жертвами становились руководители крупных компаний, военачальники и высокопоставленные чиновники из ряда стран.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что знал о слежке за одним из его телефонных номеров. Он добавил, что израильская компания, разработчик Pegasus NSO Group это отрицает.

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безопасность смартфоны nso group
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