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Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году
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Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году

  /   Обновлено: 23 июля 2021 03:30
Экономика
Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Главам Минфина, Минтруда и Минэкономразвития РФ поручили заняться вопросом внесения в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Поручение об индексации дано Антону Силуанову, Антону Котякову и Максиму Решетникову. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года. Об этом рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений РИА Новости.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — заявил источник.

Ранее СМИ узнали, насколько россиянам поднимут пенсию в 2022 году. Страховые пенсии в России в следующем году увеличат на 5,9%. Такие значения прописаны в бюджете Пенсионного фонда России.

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пенсия индексация выплаты
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