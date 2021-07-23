Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году

Москва, 23 июля. Главам Минфина, Минтруда и Минэкономразвития РФ поручили заняться вопросом внесения в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Поручение об индексации дано Антону Силуанову, Антону Котякову и Максиму Решетникову. Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года. Об этом рассказал источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений РИА Новости.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — заявил источник.

Ранее СМИ узнали, насколько россиянам поднимут пенсию в 2022 году. Страховые пенсии в России в следующем году увеличат на 5,9%. Такие значения прописаны в бюджете Пенсионного фонда России.