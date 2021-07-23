Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики

Москва, 23 июля. Проживание в тесных квартирах может привести к расстройствам психики, нервным срывам и конфликтам в семье.

При покупке квартиры важно учитывать свои потребности, чтобы через некоторое время в семье не приходилось сталкиваться с конфликтами и ссорами. Одиноким людям подойдет квартира общей площадью 35 квадратных метров, а семейной паре стоит покупать жилплощадь не менее 45 квадратных метров. Об этом рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина, пишет РИА Новости.

По словам психолога, важно, чтобы в доме были окна, так как их отсутствие может быстро привести к депрессивному состоянию. Специалист также советует разделять в квартире зоны, чтобы не создавался хаос.

Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, как вернуть чувства в длительные отношения. Специалист объяснила, почему именно первые свидания вызывают бурю эмоций, и дала несколько советов, которые помогут их пережить вновь.