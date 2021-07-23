Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 04:34
04:30
Общество
Россиянам назвали случаи, когда укус комара способен отправить в больницу
04:08
Общество
Назван самый точный прогноз погоды
04:06
Экономика
Минимальный размер зарплаты вырастет на 825 рублей в 2022 году в России
04:00
Политика
Межевич назвал правовым компромиссом возможное получение Протасевичем условного срока
03:47
Экономика
Выпуск легковых машин вырос в России на 44,3%
03:36
Общество
Юрист назвал категории граждан, которым могут не продать машину в долг
03:27
Общество
Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
03:24
Технологии
Экс-сотрудник АНБ предупредил о шпионском ПО на импортных смартфонах
03:23
Технологии
Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома
03:23
Экономика
Работающим пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2022 году
Все новости

Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
Общество
Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Проживание в тесных квартирах может привести к расстройствам психики, нервным срывам и конфликтам в семье.

При покупке квартиры важно учитывать свои потребности, чтобы через некоторое время в семье не приходилось сталкиваться с конфликтами и ссорами. Одиноким людям подойдет квартира общей площадью 35 квадратных метров, а семейной паре стоит покупать жилплощадь не менее 45 квадратных метров. Об этом рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина, пишет РИА Новости.

По словам психолога, важно, чтобы в доме были окна, так как их отсутствие может быстро привести к депрессивному состоянию. Специалист также советует разделять в квартире зоны, чтобы не создавался хаос.

Психолог и сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, как вернуть чувства в длительные отношения. Специалист объяснила, почему именно первые свидания вызывают бурю эмоций, и дала несколько советов, которые помогут их пережить вновь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Проживание в небольших квартирах может оказаться опасным для психики
квартира психолог расстройства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru