Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома

Москва, 23 июля. Глава мастерской Градостроительного института пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» Александра Левенкова рассказала, как узнать степень износа дома.

Эксперт в беседе с «Российской газетой» сообщила, что существует несколько способов узнать информацию. Так, можно запросить эти сведения в Бюро технической инвентаризации. Процент износа считается автоматически с учетом года постройки дома, его этажности и капитальности.

Также можно заказать оценку износа дома в компаниях, предлагающих услуги по оценке и экспертизе недвижимости. С помощью специального оборудования они проверят состояние несущих конструкций здания, инженерных коммуникаций, а также состояние отделки, обшивки и облицовки.

Также можно попытаться узнать об износе дома через ГИС ЖКХ. На сайте dom.gosuslugi.ru можно будет найти свой дом и посмотреть сведения о нем.