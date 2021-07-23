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Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома
Технологии
Эксперт по градостроительству назвала признаки износа дома
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 23 июля. Глава мастерской Градостроительного института пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» Александра Левенкова рассказала, как узнать степень износа дома.

Эксперт в беседе с «Российской газетой» сообщила, что существует несколько способов узнать информацию. Так, можно запросить эти сведения в Бюро технической инвентаризации. Процент износа считается автоматически с учетом года постройки дома, его этажности и капитальности.

Также можно заказать оценку износа дома в компаниях, предлагающих услуги по оценке и экспертизе недвижимости. С помощью специального оборудования они проверят состояние несущих конструкций здания, инженерных коммуникаций, а также состояние отделки, обшивки и облицовки.

Также можно попытаться узнать об износе дома через ГИС ЖКХ. На сайте dom.gosuslugi.ru можно будет найти свой дом и посмотреть сведения о нем.

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эксперт недвижимость износ дома
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