Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 03:04
03:00
Весь мир
Экономист рассказал, при каких условиях Украина может лишиться транзита газа из РФ
02:57
Политика
Директор ЦРУ поседел на службе в Москве
02:54
Наука
Роскосмос изменил дату затопления модуля «Пирс» с МКС
02:53
Армия
Defender оказался единственным действующим эсминцем в британских ВМС
02:40
Экономика
Moody’s назвало наиболее пострадавшие от пандемии экономики
02:33
Происшествия
Неизвестный стрелок открыл огонь в Москве
02:19
Общество
Россиянам посоветовали инвестировать деньги вместо трат на алкоголь
02:19
Общество
Диетолог рассказала, как определить недостаток витаминов в организме
02:01
Общество
«Переживают за укро-сомалийцев»: в Сети высмеяли британцев за отношение к «СП-2»
02:01
Технологии
EA представила тизер ремейка Dead Space
Все новости

Директор ЦРУ поседел на службе в Москве
Политика
Директор ЦРУ поседел на службе в Москве
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 23 июля. Директор ЦРУ Уильям Бернс похвастался богатым опытом работы в России и заявил, что поседел в годы службы послом США в Москве.

О работе в России 65-летний глава разведывательного ведомства рассказал в интервью радио NPR. Отвечая на вопрос о приписываемых «российским хакерам» кибератаках, Бернс сослался на богатый российский опыт. В качестве подтверждения он отметил, что поседел в годы службы послом в России.

«Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России», — заявил Бернс, который с 2005 по 2008 год занимал пост посла США в России.

Уильям Бернс стал новым директором Центрального разведывательного управления США в марте текущего года. Сенат Соединенных Штатов одобрил его кандидатуру на пост единогласно.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Директор ЦРУ поседел на службе в Москве
россия сша цру бернс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru