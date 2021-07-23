Директор ЦРУ поседел на службе в Москве

Вашингтон, 23 июля. Директор ЦРУ Уильям Бернс похвастался богатым опытом работы в России и заявил, что поседел в годы службы послом США в Москве.

О работе в России 65-летний глава разведывательного ведомства рассказал в интервью радио NPR. Отвечая на вопрос о приписываемых «российским хакерам» кибератаках, Бернс сослался на богатый российский опыт. В качестве подтверждения он отметил, что поседел в годы службы послом в России.

«Большинство седых волос у меня появилась, когда я служил в России», — заявил Бернс, который с 2005 по 2008 год занимал пост посла США в России.

Уильям Бернс стал новым директором Центрального разведывательного управления США в марте текущего года. Сенат Соединенных Штатов одобрил его кандидатуру на пост единогласно.