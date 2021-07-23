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Роскосмос изменил дату затопления модуля «Пирс» с МКС
Наука
Роскосмос изменил дату затопления модуля «Пирс» с МКС
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 23 июля. Модуль «Пирс» российского сегмента МКС затопят в акватории Тихого океана. Его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который вышел на орбиту на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, специалисты ракетно-космической отрасли проанализировали данные, полученные из телеметрии модуля «Наука» и приняли решение, что «Пирс» затопят 24 июля, в субботу.

Спустя несколько часов после расстыковки связка из корабля и модуля сойдет с околоземной орбиты и затонет в несудоходном районе Тихого океана. Стыковка «Науки» к МКС намечена на 29 июля.

Ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» успешно стартовала с космодрома Байконур 21 июля. Предыдущий российский модуль «Рассвет» был запущен к МКС в 2010 году. «Наука» станет самым тяжелым участком на станции, произведенным в России. Тяжелее него только двусоставной японский сегмент «Кибо».

Ранее ФАН сообщал, что главная задача «Науки» в случае весьма возможной трансформации проекта МКС — обеспечение эксплуатации российского сегмента станции после того, как МКС покинут США. Российская «Наука» достаточно автономна: она может сама летать и сама стыковаться. У модуля есть солнечные батареи и внешний манипулятор — «рука», замкнутые системы жизнеобеспечения, туалет с конвертером мочи в питьевую воду. К «Науке» можно пристыковать перспективный модуль НЭМ, который Роскосмос хочет в перспективе запустить на замену МКС.

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