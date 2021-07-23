Defender оказался единственным действующим эсминцем в британских ВМС

Лондон, 23 июля. Нарушивший российские границы британский эсминец Defender остался единственным действующим среди кораблей такого типа в ВМС Великобритании.

Всего в ВМС Великобритании есть шесть эсминцев класса Type 45. Три из них находятся на техническом обслуживании. Эсминец Dauntless на переоборудовании, а пятый корабль Diamond столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом рассказал британский министр по военным закупкам Джереми Квин, передает Defense News.

Напомним, британское судно Defender нарушило российские границы в конце июня вблизи мыса Фиолент в Крыму. Тогда самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу следования корабля, а российский пограничный корабль совершил предупредительные выстрелы.

Украинские власти при этом наградили медалью «Защитник Украины» капитана эсминца ВМС Великобритании Defender Винсента Оуэна по итогам международных учений НАТО Sea Breeze 2021. Церемония награждения состоялась в Доме офицеров в Одессе. Награду вручил командующий военно-морскими силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.