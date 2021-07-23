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Moody’s назвало наиболее пострадавшие от пандемии экономики

  /   Обновлено: 23 июля 2021 02:40
Экономика
Moody’s назвало наиболее пострадавшие от пандемии экономики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service назвало страны, чьи экономики понесут наибольшие и наименьшие потери от пандемии.

Согласно прогнозу специалистов, для национальных экономик главными последствиями пандемии станут социальное напряжение, долговая нагрузка и бедность. Труднее придется странам, которые сильно зависят от отдельных секторов экономики, например, туризма.

В докладе с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19 аналитики Moody’s разделили государства на три группы по показателю разрыва между допандемическим и текущим прогнозами по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах.

Наименее пострадавшими названы экономики, чей ВВП будет ниже докризисного прогноза лишь на 2% или меньше. У экономик со средним ущербом прогнозный ВВП не дотягивает до докризисного 2–8%, у наиболее пострадавших потери превысят 8%.

К последней группе специалисты отнесли страны с формирующимися и «пограничными» экономиками: Шри-Ланку, Лаос, Тунис, Суринам, Индию, Перу. Наименее пострадавшими от пандемии экономиками обладают большинство стран Западной Европы, США и Китай. Россия, Мексика, Австралия и Бразилия входят в число стран, негативные последствия коронакризиса для которых будут умеренными, сообщает РБК.

На слабые стороны российской экономики ранее указал глава инвестиционной корпорации Finstar Олег Бойко. Миллиардер отметил низкую производительность труда, вовлеченность государства в экономическую жизнь и возможные риски для частной собственности, которые влияют на инвестиционную привлекательность России.

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