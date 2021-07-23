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Диетолог рассказала, как определить недостаток витаминов в организме

  /   Обновлено: 23 июля 2021 02:25
Общество
Диетолог рассказала, как определить недостаток витаминов в организме
pixabay.com

Москва, 23 июля. Диетолог Ксения Селезнева заявила, что нехватка витаминов будет видна после анализа крови.

Селезнева советует минимум один раз в течение года сдавать кровь на все группы витаминов, а действовать уже нужно исходя от полученных результатов. Этой информацией диетолог поделилась с агентством «Прайм».

Если анализ показал недостаток одного-двух витаминов, то именно их и нужно принимать. Селезнева подчеркнула, что их употреблять необходимо в высокой терапевтической дозировке, которая превышает суточную норму.

Диетолог считает, что человек должен получать витамины из питания, а не благодаря добавкам. Она советует даже в процессе похудения питаться очень разнообразно. Бывают периоды, когда еда не может доставить нужный уровень определенного витамина, тогда его следует дополнительно принимать в течение года.

Также нужно держать в голове, что употребление большого количества ягод способно негативно сказаться на работе поджелудочной железы. Ягоды также могут повлиять и на уровень сахара в крови, сообщила диетолог Ольга Деккер.

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