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Россиянам посоветовали инвестировать деньги вместо трат на алкоголь
Общество
Россиянам посоветовали инвестировать деньги вместо трат на алкоголь
pixabay.com  /  FirmBee

, 23 июля. Среднестатистический взрослый россиянин тратит на алкогольные напитки 2,5 тысячи рублей в месяц, а эти деньги можно вложить в акции и обеспечить богатую жизнь к пенсии.

В России около 77 млн человек употребляют спиртное, тратя ежемесячно на это около 2,5 тысячи рублей. При вложении этих денег в акции на фондовом рынке под 10% годовых за 40 лет можно заработать от 15 до 17 миллионов рублей. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Александр Доржиев, информирует радио Sputnik.

Финансист считает, что для того, чтобы воспользоваться плодами своих сбережений, необходимо иметь хорошее здоровье. Он отметил, что правильное питание, ЗОЖ и отказ от вредных привычек помогут в пожилом возрасте хорошо проводить время.

Астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в июле. Водолеи, Стрельцы и Весы могут выйти на новый финансовый уровень.

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