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«Переживают за укро-сомалийцев»: в Сети высмеяли британцев за отношение к «СП-2»
Общество
«Переживают за укро-сомалийцев»: в Сети высмеяли британцев за отношение к «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Автор издания The Telegraph считает «СП-2» угрозой и во всех бедах обвинил РФ. Даже в том, что Великобритания может остаться без газа из-за Brexit. В Сети высмеяли эту статью.

Журналист Амброуз Эванс-Причард считает, что Соединенное Королевство должно получить энергетическую независимость. Германия, по его мнению, поступает неразумно, соглашаясь на партнерство с Россией.

«Британцы и украинцы можете согреваться трением друг об друга, вы это умеете, вам не привыкать», — отметил mtokhtaulov.

Нафанаил Пантелеймонович ответил на тезис автора, что Москва устроила газовый кризис в Европе. Он уверен, что в случае нарушения контрактных обязательств на Россию можно подать в суд. Однако это не происходит, потому что она все соблюдает. Кремль не обязан вечно кормить Украину.

«Будут скакать с криком «Кто не мерзнет, той москаль!»» — иронично подчеркнул пользователь Доколе?!.

Читатель 070338 обратился к истории. Он вспомнил, как британцы на протяжении веков разграбляли колонии, устроили геноцид в Индостане, Пакистане, Китае, Африке и прочих странах. Они не имеют права решать, что можно считать хорошим или плохим. У них не та репутация.

«Кто бы мог подумать, англичане переживают за укро-сомалийцев! Не могу поверить своим глазам», — написал eugene.ardaev.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей заявил, что Киев проиграл войну «Северному потоку — 2». Теперь Украину ожидают печальные последствия своей политики.

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великобритания газопровод Северный поток — 2
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