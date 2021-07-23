EA представила тизер ремейка Dead Space

Вашингтон, 23 июля. Electronic Arts представила анонс ремейка хоррора Dead Space. Компания сделала это, выпустив тизер.

Разработка ремейка идет на движке Frostbite. Созданием проекта занимается студия из Канады Motive, которая ранее разработала Star Wars: Squadrons.

В обновленной игре обещают изменить визуальный опыт, но сохранить оригинальную атмосферу. Ремейк Dead Space выйдет на PC, Playstation 5, а также Xbox Series X и S.

Оригинальный Dead Space выпустили 21 октября 2008 года. Разработкой занималась студия Visceral Games, но она была упразднена в 2017 году. Всего серия хоррора насчитывает три игры. Выход последней состоялся 5 февраля 2013 года.

EA занимается созданием не только ремейка Dead Space. Компания недавно сообщила, что FIFA 22 выйдет 1 октября.