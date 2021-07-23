Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 03:03
03:00
Весь мир
Экономист рассказал, при каких условиях Украина может лишиться транзита газа из РФ
02:57
Политика
Директор ЦРУ поседел на службе в Москве
02:54
Наука
Роскосмос изменил дату затопления модуля «Пирс» с МКС
02:53
Армия
Defender оказался единственным действующим эсминцем в британских ВМС
02:40
Экономика
Moody’s назвало наиболее пострадавшие от пандемии экономики
02:33
Происшествия
Неизвестный стрелок открыл огонь в Москве
02:19
Общество
Россиянам посоветовали инвестировать деньги вместо трат на алкоголь
02:19
Общество
Диетолог рассказала, как определить недостаток витаминов в организме
02:01
Общество
«Переживают за укро-сомалийцев»: в Сети высмеяли британцев за отношение к «СП-2»
02:01
Технологии
EA представила тизер ремейка Dead Space
Все новости

МИД Украины предупредил о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 02:01
Политика
МИД Украины предупредил о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2»
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 23 июля. Соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку — 2» не означает «завершения игры» для Киева, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины выразил мнение, что игра еще не завершилась, но была переведена в овертайм.

«У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее соглашение США и Германии раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат уточнил, что документ вызывает непонимание в части политических выпадов против России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Украины предупредил о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2»
украина северный поток - 2 кулеба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru