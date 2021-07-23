МИД Украины предупредил о продолжении борьбы с «Северным потоком — 2»

Киев, 23 июля. Соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку — 2» не означает «завершения игры» для Киева, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины выразил мнение, что игра еще не завершилась, но была переведена в овертайм.

«У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее соглашение США и Германии раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат уточнил, что документ вызывает непонимание в части политических выпадов против России.