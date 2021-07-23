Космонавты с борта МКС обратились к российским олимпийцам

Москва, 23 июля. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров поприветствовали участников Олимпиады в Токио с борта МКС и поддержали российских спортсменов.

Дубров в видео, опубликованном Роскосмосом, подчеркнул, что предстоящая Олимпиада — «особое испытание для всех спортсменов», но для россиян в особенности.

«Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме», — отметил космонавт.

Его коллега Новицкий добавил, что самой главной наградой являются любовь и уважение соотечественников. Вместе со всем болельщиками космонавты будут верить в силы и волю российских спортсменов, подчеркнул он. С борта Международной космической станции Дубров и Новицкий пожелали российским олимпийцам удачи и пообещали болеть за них.

Летние Игры откроются в Токио 23 июля. Запланированная на 2020 год Олимпиада была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Ранее спортивный деятель Антон Соловьев и трехкратная чемпионка мира Любовь Егорова рассказали в эфире медиацентра «Патриот» о неравной конкуренции на Олимпиаде и объяснили, почему ее допускают на соревнованиях. Спикеры также прокомментировали политизированность Игр, объяснив, почему соревнования регулярно сопровождаются интригами.

Читайте также: Война, убитые животные, коронавирус: Токио и его тяжелые отношения с Олимпиадой.