Переболевшего COVID-19 Боярского перевели из больницы на самоизоляцию

Санкт-Петербург, 23 июля. Заболевший COVID-19 актер Михаил Боярский выписан из больницы. Его после недели, проведенной в больнице, перевели на самоизоляцию.

Российский актер находится дома на самоизоляции, его семья тем временем живет на даче. Об этом рассказал сын Михаила Боярского Сергей «Комсомольской правде».

«Мы дождемся, пока Михаилу Сергеевичу придут несколько отрицательных тестов подряд, а уже потом полноценно «восстановим» его в статусе члена семьи», — сказал Сергей.

По словам сына Боярского, в больнице актер не капризничал, но просил родных привозить ему фастфуд. Врачи допустили вероятность того, что на легкое течение болезни Боярского повлияла вакцина от коронавируса.

Известного российского актера госпитализировали с симптомами коронавируса нового типа в Боткинскую больницу 14 июля. Сначала он находился дома, а потом его увезли в больницу.