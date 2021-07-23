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Снизить стоимость борщевого набора поможет увеличение ярмарок в России
Экономика
Снизить стоимость борщевого набора поможет увеличение ярмарок в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Российские власти намерены вдвое увеличить число ярмарок. На таких площадках будут продаваться овощи нового урожая.

Это позволит снизить цену на борщевой набор. Письмо с указанием активизировать работу в таком направлении было направлено в регионы. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на интервью замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

«Мы хотим удвоить эту цифру, чтобы было не менее 80 тыс. ярмарок в год», — отметил Евтухов.

Он сообщил, что подобная мера поможет вовлечь в оборот продукцию мелких производителей и частных хозяйств. Это положительно скажется на ценовой политике. В Минпромторге отметили, что снижение цен на овощи ожидают уже в конце июля. Однако это будет возможно при условии хорошего урожая.

В Госдуме сообщили меры по изменению ситуации на потребительском рынке, чтобы стабилизировать стоимостью базовых продуктов в России. В стране сложилась ситуация, когда многие экономически активные субъекты стараются поддерживать уровень доходов вне зависимости от реальной покупательной способности населения.

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