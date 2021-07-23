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Доллару предсказали потерю лидерства в мировом обороте в ближайшие 50 лет

  /   Обновлено: 23 июля 2021 01:11
Экономика
Доллару предсказали потерю лидерства в мировом обороте в ближайшие 50 лет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 июля. Доллар постепенно начинает терять позиции в торговых сделках между странами.

Положение доллара в мире также пошатнуло появление евро и укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах. ЕС и Китай может рассчитывать на то, чтобы убрать доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, что доказывает торговая война США с Китаем и Европой. Об этом рассказал глава отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, информирует агентство "Прайм".

Специалист прогнозирует, что господство одной страны в финансовом мире не может долго длиться и в ближайшие десятилетия юань станет главной мировой валютой. Он отметил, что многие страны видят в китайской валюте хорошую альтернативу доллару.

Экономист спрогнозировал курс доллара к концу лета. До конца августа курса рубля к доллару может изменяться в рамках 72–76 рублей, курса рубля к евро — в диапазоне значений 86–90 рублей.

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