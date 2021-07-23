Ученым удалось заглянуть внутрь Марса и определить толщину его коры

Вашингтон, 23 июля. Ученым впервые удалось получить представления о строении недр и толщине коры Марса, сообщает научный журнал Science.

Миссия NASA InSight призвана изучать внутреннее строение и состав Красной планеты. Посадочный модуль приземлился на поверхность Марса в ноябре 2018 года. Спустя месяц при помощи роботизированной руки модуль установил сейсмометр SEIS. Два года установка фиксировала подземные толчки в недрах планеты, по отраженным волнам которых исследователи теперь восстановили внутреннее строение Марса.

Согласно полученным данным, в районе посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров. После следует еще один слой, толщина которого — примерно 15 км. Если далее идет мантия, то кора Марса удивительно тонкая, даже по сравнению с континентальной корой на Земле.

Однако ученые не исключили, что есть третий слой коры. Тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет порядка 39 километров.

Эти данные крайне важны для понимания истории Марса, поскольку кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. А значит можно проследить, как эволюционировала Красная планета.

В конце июня сообщалось, что специалисты NASA провели анализ данных, полученных с аппарата Европейского космического агентства под названием Mars Express. В результате выяснилось, что воды на планете больше, чем считалось. По словам ученых, под поверхностью Красной планеты обнаружены десятки замерзших озер. На них приходится от 33 до 99% недостающей воды на Марсе.

Также стало известно, что американская космическая корпорация NASA хочет в ближайшее время отправить специальный исследовательский вертолет на Марс для более детального изучения поверхности.