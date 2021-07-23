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Вашингтон не отказывается от санкций по «Северному потоку — 2»
Экономика
Вашингтон не отказывается от санкций по «Северному потоку — 2»
pixabay.com

Вашингтон, 23 июля. Вашингтон не собирается отказываться от санкций в отношении «Северного потока — 2», несмотря на договор с Берлином, который направлен для решения разногласий по газопроводу.

Соответствующее заявление во время регулярного брифинга для представителей СМИ сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он заявил, что Вашингтон не отказывается ни от каких доступных инструментов давления на трубопровод «Северный поток — 2». При этом Прайс добавил, что их список постоянно пополняется.

Он подчеркнул, что новая американская администрация пришла к власти, когда ограничения не остановили бы возведение трубопровода. Прайс также отметил, что между США и Германией нет тайного договора о прекращении использования санкций по «Северному потоку - 2».

Однако несмотря на все угрозы, «Северный поток — 2» невозможно остановить. Этот факт признал даже президент США Джо Байден, передает «Царьград».

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