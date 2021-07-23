Россияне с рассеянным склерозом и гемофилией рискуют остаться без лекарств

Москва, 23 июля. Более двух тысяч пациентов с рассеянным склерозом и почти 170 с гемофилией этой осенью могут остаться без жизненно необходимых препаратов, заявили во Всероссийском союзе пациентов.

Закупку лекарств предусматривает программа высокозатратных нозологий (ВЗН). По данным организации, дефицит бюджета ВЗН составляет более 20 миллиардов рублей.

Всероссийский союз пациентов считает, что почти на всю сумму, выделенную на программу на текущий год (64,3 миллиарда рублей), уже заключены контракты. Организация направила в Минфин, Минздрав и Совфед письма с просьбой обратить внимание на проблему.

Московское общество рассеянного склероза в свою очередь сообщило, что лекарства пока у пациентов есть. Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что опасения ВСП небеспочвенны.