Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии

Москва, 23 июля. Стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% с начала пандемии из-за подорожания некоторых строительных материалов. Об этом сообщили участники рынка недвижимости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет производителей стройматериалов по жалобам граждан. Рост цен усилился летом, в сезон ремонта дач, пишут «Известия».

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с начала пандемии больше всего подорожали металлопрокат — на 80–100%, древесина — на 40–70%, утеплители — на 20–40%, битум дорожный — на 40–60%.

Кроме этого, из-за валютных колебаний подорожала доставка импортных материалов чистовой отделки, таких как краска, плитка и напольные покрытия, сказал директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

«Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары», — сказал он.

Недавно глава RFP Group Константин Лашкевич объяснил рост цен на стройматериалы. По его словам, причиной этому стали внешние рынки.