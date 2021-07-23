Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 01:31
01:29
Экономика
Снизить стоимость борщевого набора поможет увеличение ярмарок в России
01:11
Экономика
Доллару предсказали потерю лидерства в мировом обороте в ближайшие 50 лет
01:02
Политика
Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму
01:01
Технологии
Ученым удалось заглянуть внутрь Марса и определить толщину его коры
00:57
Общество
Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии
00:56
Общество
Ревакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» стартовала в Москве
00:53
Общество
Российские онлайн-магазины обеспечили прием карт «Мир» через Apple Pay
00:48
Общество
«Известия»: браконьерский лов рыбы продолжается в России
00:44
Экономика
Вашингтон не отказывается от санкций по «Северному потоку — 2»
00:44
Общество
Россияне с рассеянным склерозом и гемофилией рискуют остаться без лекарств
Все новости

Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии
Общество
Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии
pixabay.com

Москва, 23 июля. Стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% с начала пандемии из-за подорожания некоторых строительных материалов. Об этом сообщили участники рынка недвижимости.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет производителей стройматериалов по жалобам граждан. Рост цен усилился летом, в сезон ремонта дач, пишут «Известия».

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с начала пандемии больше всего подорожали металлопрокат — на 80–100%, древесина — на 40–70%, утеплители — на 20–40%, битум дорожный — на 40–60%.

Кроме этого, из-за валютных колебаний подорожала доставка импортных материалов чистовой отделки, таких как краска, плитка и напольные покрытия, сказал директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

«Это системная проблема: к росту цен приводит инфляция, колебания валютных курсов, сбой в цепочке поставок, грузовой и логистический кризис. Так, из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары», — сказал он.

Недавно глава RFP Group Константин Лашкевич объяснил рост цен на стройматериалы. По его словам, причиной этому стали внешние рынки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии
цена ремонт стройматериалы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru