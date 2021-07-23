Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 01:31
01:29
Экономика
Снизить стоимость борщевого набора поможет увеличение ярмарок в России
01:11
Экономика
Доллару предсказали потерю лидерства в мировом обороте в ближайшие 50 лет
01:02
Политика
Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму
01:01
Технологии
Ученым удалось заглянуть внутрь Марса и определить толщину его коры
00:57
Общество
Ремонт квартир подорожал на 30% в России с начала пандемии
00:56
Общество
Ревакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» стартовала в Москве
00:53
Общество
Российские онлайн-магазины обеспечили прием карт «Мир» через Apple Pay
00:48
Общество
«Известия»: браконьерский лов рыбы продолжается в России
00:44
Экономика
Вашингтон не отказывается от санкций по «Северному потоку — 2»
00:44
Общество
Россияне с рассеянным склерозом и гемофилией рискуют остаться без лекарств
Все новости

Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму
Политика
Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Покрыть наблюдателями каждый избирательный участок смогут на думских выборах не все парламентские политические силы, заявили в руководстве российских партий.

«Справедливая Россия» планирует обеспечить контролем 70% всех помещений для голосования, что составляет 60 тыс. участков. Более 40 тыс. человек на 94 тыс. участков хотят направить в ЛДПР. В КПРФ пытаются обеспечить тотальное наблюдение, хотя отмечают финансовые сложности. О планах подготовить свыше 200 тыс. контролеров и обеспечить тотальный охват заявили в «Единой России», сообщает газета «Известия».

В ряде партий проблемой считают изменение системы открытого наблюдения за выборами. Но в Общественной палате России полагают, что этого достаточно, и указывают на то, что открытые видеоматериалы могут послужить основанием для фейков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму
выборы госдума наблюдатели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru