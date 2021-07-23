Партии начали готовить наблюдателей за выборами в Госдуму

Москва, 23 июля. Покрыть наблюдателями каждый избирательный участок смогут на думских выборах не все парламентские политические силы, заявили в руководстве российских партий.

«Справедливая Россия» планирует обеспечить контролем 70% всех помещений для голосования, что составляет 60 тыс. участков. Более 40 тыс. человек на 94 тыс. участков хотят направить в ЛДПР. В КПРФ пытаются обеспечить тотальное наблюдение, хотя отмечают финансовые сложности. О планах подготовить свыше 200 тыс. контролеров и обеспечить тотальный охват заявили в «Единой России», сообщает газета «Известия».

В ряде партий проблемой считают изменение системы открытого наблюдения за выборами. Но в Общественной палате России полагают, что этого достаточно, и указывают на то, что открытые видеоматериалы могут послужить основанием для фейков.