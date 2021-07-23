Российские онлайн-магазины обеспечили прием карт «Мир» через Apple Pay

Москва, 23 июля. Российские ретейлеры стали принимать платежи по картам «Мир» в интернете. Об этом сообщают «Известия».

Данный функционал уже появился в сети «М.Видео-Эльдорадо» и маркетплейсе Joom. Ожидается, что он будет скоро реализован в Ozon и Wildberries, заявили представители сетей.

Проведение операции уже предлагают по меньшей мере пять эквайеров, отмечают «Известия». Функционал в интернете повышает конверсию, поскольку покупателям не нужно вводить данные карты и коды подтверждений, заявили в АКИТ.