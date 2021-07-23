«Известия»: браконьерский лов рыбы продолжается в России

Москва, 23 июля. Рыбоохрана зафиксировала более 18 тысяч нарушений закона в сфере рыболовства за первые месяцы 2021 года.

Инспекторы изъяли около 27 тонн рыбы. Промышленное браконьерство в этом году особенно распространено на Дальнем Востоке, Байкале и Каспии. Там браконьеры ловят ценные виды рыб, после чего незаконная продукция расходится по всей России. Браконьеры нелегально добывают крабов, осетров, белугу, нерку и другие редкие виды рыб. Об этом информируют «Известия».

В первом квартале 2021 года было совершено более 16,4 тыс. рейдов и выявлено свыше 18,4 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства. Общая сумма штрафов составила 61 млн рублей. В прошлом году инспекторы Росрыболовства изъяли 213 тонн незаконно добытой рыбы. Отмечается, что больше всего нарушителей выявляется в Центральном и Северо-Западном округах.

Фестиваль среди рыбаков за Кубок Черного моря — Black Sea Fishing прошел на диком пляже Немецкой балки в Севастополе. В мероприятии участвовало более 50 рыбаков.