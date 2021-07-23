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Госдума готовит законопроект о приоритетном зачислении россиян на учебу
Общество
Госдума готовит законопроект о приоритетном зачислении россиян на учебу
nnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба ГСУ СК РФ по Нижегородской области

Москва, 23 июля. Госдума готовит законопроект о приоритетном зачислении россиян в школы.

Причиной этого стали жалобы московских родителей, которым не удалось устроить своих детей в школы в связи с отсутствием мест, занятых молодыми людьми из стран СНГ. Соответствующей информацией с «Известиями» поделился зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

Он заявил, что при принятии законопроекта маленькие россияне получат приоритетное право на поступление в образовательные учреждения. Парламентарии должны будут изучить информацию по соотношению иностранных детей и россиян, которые учатся по месту постоянной регистрации. Это позволит оценить полный масштаб проблемы.

Думские фракции при этом неоднозначно отнеслись к этой идеи. Однако специалисты предполагают, что проблему можно решить строительством новых школ.

Госдума обеспокоена не только проблемами школьников. В России могут принять закон об уравнивании прав многодетных семей по всей стране.

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