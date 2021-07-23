Малые и средние компании могут получить свой институт поддержки в России

Москва, 23 июля. Отдельную биржу и еще один институт поддержки предложили создать в России. Об этом сообщают «Известия».

Инициатором данного предложения стал Центр стратегических разработок (ЦСР). Соответствующая инициатива упомянута в бюллетене «Пути трансформации финансового рынка в России».

Также предлагается разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать в стартапы. Это позволит расширить перечень финансовых инструментов, доступных российским гражданам, а также должно повысить качество аналитики для инвесторов.

Специалисты в беседе с «Известиями» разделились в оценке предложенных мер. Часть из них согласна, что меры дадут новый импульс к развитию финансового рынка. Некоторые же указали на бюрократические риски и дублирование структур.