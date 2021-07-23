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Пушков назвал Украину нахлебником в ответ на слова о гарантиях по «СП-2»
Политика
Пушков назвал Украину нахлебником в ответ на слова о гарантиях по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость о том, что Киев не получил никаких гарантий по «Северному потоку — 2».

Киев не получил никаких гарантий на случай запуска российского газопровода «Северный поток —2» в рамках договоренности Вашингтона и Берлина. Об этом ранее заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Типичная позиция нахлебника, который сам ни на что не способен, зато требует денег, кредитов и гарантий, которые вообще-то ему никто не обязан давать», — написал Пушков в Telegra-канале.

Напомним, США и Германия в среду достигли договоренности по проекту «Северный поток — 2». Соединенные Штаты признали, что санкции не помогут остановить реализацию проекта, который завершен уже на 99%, а Германия в свою очередь пообещала добиваться транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее МИД России назвал условие для транзита газа через Украину после 2024 года. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что наличие спроса покажет, продолжится ли транзит природного газа из России через территорию Украины.

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Киев пушков северный поток 2
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