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Суд вынес приговор замглавы следственного отдела Пятигорска за взятку

  /   Обновлено: 23 июля 2021 00:10
Происшествия
Суд вынес приговор замглавы следственного отдела Пятигорска за взятку
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Пятигорск, 23 июля. Суд приговорил бывшего заместителя главы следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю к девяти годам колонии.

Подсудимый проходил по делу о взяточничестве. Об этом сообщила прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Бывший замглавы вымогал деньги у жителей и представителей коммерческих структур Пятигорска и Кисловодска за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности в период с ноября 2016 года по март 2017 года. В рамках оперативно-розыскного мероприятия подсудимый был задержан в ходе очередного получения взятки в размере 3 млн рублей.

Недавно Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор капитану моторной яхты за дачу взятки. Ему назначили штраф в размере 650 тыс. рублей.

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