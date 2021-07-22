Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области

Волгоград, 22 июля. Столкновение автомобиля скорой помощи и грузового фургона в Волгоградской области закончилось травмами для пяти человек. Инцидент случился в Среднеахтубинском районе.

Примерно в 18:00 на трассе произошло ДТП. Машина скорой помощи, перевозившая двух больных с включенными спецсигналами, столкнулась с грузопассажирским фургоном. В результате происшествия травмы получила медик из скорой и четыре пассажира фургона.

Сотрудники ДПС работают на месте аварии, передает ТАСС слова пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее страшная авария произошла в Саратове. Грузовая машина рухнула на газопровод. В результате инцидента случилось возгорание, передает «Царьград».