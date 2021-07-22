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Военный обозреватель рассказал об особенной угрозе С-500 для НАТО
Армия
Военный обозреватель рассказал об особенной угрозе С-500 для НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 июля. Современный российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 представляет особенную угрозу для НАТО, считает обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

ЗРК способен поразить весь спектр средств воздушного нападения, включая перспективные, на любой высоте и скорости. Как и предыдущие версии, С-500 способен уничтожить самолеты и баллистические ракеты, уточнил Ларсон.

Обозреватель отметил, что с ЗРК совместимы различные типы ракет. Это позволяет дать точный ответ на различные угрозы. С-500 более устойчив к радиоэлектронным помехам, чем его предшественники.

«В любом случае С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем С-400. Если это правда, способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО», — заключил Ларсон.

В США и ранее заявляли о проблемах НАТО из-за С-500. Издание The Drive в четверг сообщило, что перспективные российские ЗРК способны оттеснить Североатлантический альянс от границ России.

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россия нато зрк с-500
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