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«Зияющая пустота»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о причине развода с режиссером

  /   Обновлено: 22 июля 2021 23:25
Шоу-бизнес
«Зияющая пустота»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о причине развода с режиссером
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Москва, 22 июля. Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана призналась, что все годы, проведенные в браке с режиссером, чувствовала одиночество.

«Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой», — сообщила Светлана в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Бондарчук подчеркнула, что брак предполагает постоянную работу и борьбу за семью, «пока есть, за что бороться».

«А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга», — резюмировала она.

Ранее Бондарчук рассказала о половой жизни после 50 лет. Также звезда призналась, что не отказывает себе ни в алкоголе, ни во вредной пище. В августе прошлого года телеведущая вновь вышла замуж — за дизайнера Сергея Харченко. Судя по комментариям телеведущей, на данный момент в отношениях пары все прекрасно. Как заметила звезда, и после 50 лет секс есть почти у каждой женщины, причем он остается ярким и в 51.

С Федором Бондарчуком Светлана развелась в 2016 году. Пара воспитывала двоих детей, Сергея (1991 года рождения) и Варвару (1999 год). Сергей продолжил дело отца и стал актером. У Федора и Светланы уже две внучки: Маргарита и Вера.

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