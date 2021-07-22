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Президент ЦАР обсудил с послами ЭСЦАГ вопросы безопасности общенационального диалога
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с послами ЭСЦАГ вопросы безопасности общенационального диалога
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 22 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял представителей Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ).

Национальный лидер обсудил с делегатами политическую ситуацию в стране, а также вопросы обеспечения безопасности на предстоящем общенациональном диалоге. Члены ЭСЦАГ гарантировали безоговорочную поддержку Туадера.

«Мы говорим о том, что видим в стране. У Запада своя точка зрения. У нас, африканцев, своя», — подчеркнули члены делегации сообщества.

В преддверии мероприятия глава ЦАР проводит встречи с представителями регионов республики и дипломатами соседних государств. Ранее Туадера нанес визит президенту Анголы Жоау Лоуренсу. Лидеры дружественных стран обсудили двустороннее сотрудничество и планы на его дальнейшее развитие.

Помимо республиканского диалога, власти ЦАР уделяют особое внимание вопросу снятия оружейного эмбарго ООН против государства. Заседание Совета Безопасности на тему санкций против Центральноафриканской Республики пройдет 29 июля.

Позицию Туадера поддержали Россия и Китай, которые заявили о нецелесообразности сохранения ограничений, препятствующих способности ЦАР защищать себя.

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