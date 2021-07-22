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CNN: Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски
Общество
CNN: Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Вашингтон, 22 июля. Дым от лесных пожаров из Якутии тревожит жителей американского штата Аляска, сообщает в четверг телекомпания CNN.

Как сообщает CNN американским зрителям, «пожары настолько большие, а ветер настолько силен, что дым от них достигает даже Аляски». Автор напомнил, что Якутск в российской Сибири известен как самый холодный город в мире. Люди привыкли здесь тратить время на теплую одежду, укутываясь посильнее. Однако сейчас регион окутан дымом, поскольку лесные пожары «прорывают» леса.

В США ситуация не лучше: лесной пожар в Орегоне превратился в чудовищный комплекс со своей погодой, рассылая густой дым примерно на 3000 миль через один конец континента на другой. В среду Нью-Йорк проснулся от яркого красного восхода солнца, запаха лесных пожаров и густой коричневой дымки.

Пожарные в обеих странах, а также в Канаде ведут практически невозможную битву против огня. Дым в Якутии во вторник был настолько густым, что летчик-разведчик Святослав Колесов не смог справиться со своей работой. Он не мог управлять своим самолетом в такой плохой видимости, передает CNN.

«Новые пожары появились на севере Якутии, там, где в прошлом году пожаров не было и где раньше они вообще не горели», — сообщил Колесов телеканалу.

Колесов воочию видит то, о чем ученые предупреждали годами. Лесные пожары становятся все масштабнее и интенсивнее, а также происходят в местах, которые к ним не привыкли.

«Сезон пожаров удлиняется, пожары становятся все сильнее, они горят сильнее, чем когда-либо прежде», — сказал Томас Смит, доцент кафедры экологической географии Лондонской школы экономики.

По словам Смита, хотя в некоторых частях Сибири и Канады всегда были лесные пожары, беспокойство вызывает то, что сейчас они становятся все более частыми. Из-за этого лес не успевает восстанавливаться, и в конечном итоге экосистема превращается в кустарники или болотистые луга.

В минувшую среду жители Иркутской области пожаловались на дым, который дошел до региона из Якутии. В частности, дым от якутских пожаров пришел в поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района региона.

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