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Эфиопы вышли на митинг против Народного фронта освобождения Тыграя
Весь мир
Эфиопы вышли на митинг против Народного фронта освобождения Тыграя
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 22 июля. Жители столицы Эфиопии устроили демонстрацию против Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Люди вышли на массовое шествие в Аддис-Абебе. На плакатах активисты написали лозунги с критикой в адрес солдат НФОТ: «все, кто хотят навредить Эфиопии, потерпят неудачу», «НФОТ — рак на теле Эфиопии».

Митингующие поддержали правительственные войска. Многие принесли на мероприятие баннеры с лозунгом Национальных сил обороны (ENDF):

«Секрет победы Эфиопии — это ее армия».

Ранее бойцы Народного фронта освобождения Тыграя перехватили колонну с гуманитарным грузом, отправленным из штата Афар. В результате нападения машины с продовольствием и предметами первой необходимости не могут добраться до проблемного северо-восточного штата, погрузившегося в кризис.

Обстановка ухудшилась после того, как неизвестные уничтожили последние мосты, которые служили переправой через реку Текезе. Когда ситуация с продовольствием обострилась, правительство Эфиопии разрешило транспортировку гуманитарной помощи в проблемный регион самолетами, одобрив полеты в Тыграй.

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