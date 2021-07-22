Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве

Банги, 22 июля. Представители таможенных служб ЦАР и Конго подписали соглашение, предусматривающее обоюдную административную помощь.

Это стало первым результатом реформы надзорного ведомства ЦАР, которой поспособствовали российские специалисты. Кроме того, изменения позволили главе структуры Теодору Инамо заняться выстраиванием двустороннего сотрудничества со многими коллегами из соседних стран.

Так, с начала июля Инамо провел ряд выездных миссий, в том числе в Нигерию, Камерун и Конго. В рамках последнего мероприятия участники подписали протокол о взаимной административной помощи. Также на встрече присутствовали представители Габона, Буркина-Фасо и ДРК, заинтересованные в улучшении трансграничного движения товаров в регионе.

Реформирование таможенной службы ЦАР стало возможным после ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок. За три месяца удалось повысить подготовку персонала, усовершенствовать прозрачность системы, наладить электронный документооборот и улучшить собираемость пошлин.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В недавнем интервью для местных СМИ Теодор Инамо выразил благодарность специалистам из РФ, которые принимают деятельное участие в совершенствовании работы ведомства.

«Спасибо России за помощь в борьбе с мошенничеством и коррупцией на таможне. Сейчас на наших глазах начали происходить положительные изменения. Например, недавно россияне помогли задержать незаконный груз — запасные автозапчасти», — рассказал Инамо.

Ранее руководитель экономической миссии РФ в ЦАР Юрий Лямкин напомнил, что недополученные сборы могли идти на поддержку боевиков. Таким образом, помощь России сказалась не только на пополнении бюджета республики, но и на укреплении мира в стране.