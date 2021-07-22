Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 00:03
00:00
Общество
Спасатели Крыма рассказали, как вести себя на отдыхе, чтобы не случилась трагедия
23:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Волгоградской области
23:43
Армия
Военный обозреватель рассказал об особенной угрозе С-500 для НАТО
23:25
Шоу-бизнес
«Зияющая пустота»: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о причине развода с режиссером
23:04
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с послами ЭСЦАГ вопросы безопасности общенационального диалога
23:04
Происшествия
Ливни затопили автобусы в Ростове-на-Дону
23:00
Общество
Политолог Дудчак возмущен появлением третьего гендера в паспортах аргентинцев
22:58
Весь мир
Эфиопы вышли на митинг против Народного фронта освобождения Тыграя
22:53
Общество
CNN: Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски
22:52
Весь мир
Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве
Все новости

Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве
Весь мир
Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве
wikipedia.org  /  Irene2005/CC BY 2.0

Банги, 22 июля. Представители таможенных служб ЦАР и Конго подписали соглашение, предусматривающее обоюдную административную помощь.

Это стало первым результатом реформы надзорного ведомства ЦАР, которой поспособствовали российские специалисты. Кроме того, изменения позволили главе структуры Теодору Инамо заняться выстраиванием двустороннего сотрудничества со многими коллегами из соседних стран.

Так, с начала июля Инамо провел ряд выездных миссий, в том числе в Нигерию, Камерун и Конго. В рамках последнего мероприятия участники подписали протокол о взаимной административной помощи. Также на встрече присутствовали представители Габона, Буркина-Фасо и ДРК, заинтересованные в улучшении трансграничного движения товаров в регионе.

Реформирование таможенной службы ЦАР стало возможным после ликвидации действовавших в стране вооруженных группировок. За три месяца удалось повысить подготовку персонала, усовершенствовать прозрачность системы, наладить электронный документооборот и улучшить собираемость пошлин.

Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

В недавнем интервью для местных СМИ Теодор Инамо выразил благодарность специалистам из РФ, которые принимают деятельное участие в совершенствовании работы ведомства.

«Спасибо России за помощь в борьбе с мошенничеством и коррупцией на таможне. Сейчас на наших глазах начали происходить положительные изменения. Например, недавно россияне помогли задержать незаконный груз — запасные автозапчасти», — рассказал Инамо.

Ранее руководитель экономической миссии РФ в ЦАР Юрий Лямкин напомнил, что недополученные сборы могли идти на поддержку боевиков. Таким образом, помощь России сказалась не только на пополнении бюджета республики, но и на укреплении мира в стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Таможенные службы ЦАР и Конго подписали договор о взаимном сотрудничестве
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru