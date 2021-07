Медиаимперия ЦРУ: кому принадлежат СМИ стран бывшей Югославии

Этой весной в Сербии разразился скандал. Ряд местных типографий отказался взять в тираж новую газету, которую собирался выпустить конгломерат United Group. На сегодняшний день в его состав входит изрядная доля СМИ региона – и не только сербских. Это единственная компания, которая получила право на трансляцию в Сербии «Евро-2020», ей принадлежит эксклюзивный филиал CNN в Восточной Европе, а также запущенный летом прошлого года телеканал Newmax Adria.

Однако ее представители считают, что на протяжении нескольких лет подвергаются «необоснованным дискриминационным мерам» сербских властей и государственных учреждений, в связи с чем United Media даже подала иск против Сербии в Международный центр по решению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне.

В рамках проекта «Сети влияния» автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как отставной офицер ЦРУ создал глобальную сеть прозападных СМИ на пространстве бывшей Югославии и как Белград связан с фальсификацией результатов выборов президента США.

История создания United Group уходит корнями в год свержения Слободана Милошевича: тогда cербский предприниматель Драган Шолак зарегистрировал в Сербии KDS — небольшую компанию кабельной телефонии.

Поначалу она мало отличалась от других сербских операторов. Но все изменилось, когда спустя два года Шолак получил 10 млн долларов от Инвестиционного Фонда Юго-Восточной Европы, который, в свою очередь, финансировался американским правительственным агентством Overseas Private Investment Corporation. Управляющим фондом была компания известного «филантропа» Джорджа Сороса — Soros Investment Capital Management, позже переименованная в Bedminster Capital Management.

В результате KDS поглотила провайдеров кабельного телевидения в ряде сербских городов и уже к 2002 году преобразовалась в Serbia Broadband (SBB). Через два года SBB получила 15 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и приобрела еще 25 местных провайдеров. Доходы Шолака росли в геометрической прогрессии, а SBB постепенно становилась главным конкурентом государственного оператора Telekom Srbija.

В 2007 году контрольный пакет акций компании Шолака приобрел фонд Mid Europa Partners (Mid Europa Fund). Вскоре cлившись с Telemach, компания вошла в состав United Group наряду с кабельными операторами Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении, Хорватии и Черногории.

С массовыми поглощениями и слияниями неизменным оставалось только одно: руководителем конгломерата все также был Драган Шолак. Он остается им и по сей день, и за свою впечатляющую карьеру даже успел войти в список пяти богатейших граждан Сербии и эмигрировать в Швейцарию по паспорту другого государства.

Все дело в том, что Шолак строил медиаимперию не один, а под чутким контролем влиятельных зарубежных покровителей, которые и обеспечили успех всех его операций. Согласно дипломатической телеграмме посольства США в Белграде от 2007 года, обнародованной WikiLeaks, они позволили сербскому предпринимателю сохранить свое положение во главе United Group. Ее содержимое заставляет всерьез задуматься о характере отношений сербского предпринимателя с Вашингтоном: в телеграмме посол США Майкл Полт передает озабоченность Шолака монополией сербского оператора Telekom, а также отчитывается о совместных усилиях американских дипломатов и западных инвесторов по решению проблемы.

Сама телеграмма датирована 1 июня 2007 года, а уже 27 июня в Mid Europa Partners объявили о заключении исторической сделки в Сербии — приобретении SBB.

На этом плодотворное сотрудничество компании Шолака с американскими дипломатами не закончилось. Так, Кэмерон Мюнтер после ухода с дипломатической службы продолжил свою карьеру в качестве советника SBB / Telemach. А его предшественник Уильям Монтгомери, первый посол США, вступивший в должность после интервенции НАТО в 1999 году и цветной революции 5 октября 2000 года, был деловым партнером Брента Сэдлера — нынешнего директора N1 TV. Это флагманский канал United Group, который, по сути, представляет собой эксклюзивный филиал CNN в Восточной Европе.

Совместно с бывшим министром информации Югославии Гораном Матичем Сэдлер и Монтгомери даже основали в Белграде консалтинговую фирму «Монтгомери, Сэдлер, Матич и партнеры».

К 2013 году United Group, контрольный пакет акций которой принадлежал Mid Europa Partners и ЕБРР, уже включала в себя не только Serbia Broadband, Telemach Bosnia & Herzegovina и Telemach Slovenia, но и платформу DTH Total TV, охватывающую Словению, Хорватию , Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногория и Македонию, а также ряд небольших операторов, таких как Absolut OK, KDS NS, Jet TV, Beogrid, Telekabel, VI-NET и ArtNet.

На тот момент компания представляла собой объединение ведущих кабельных, спутниковых и интернет-провайдеров, которые в совокупности обслуживали около 2 млн пользователей в странах бывшей Югославии.

В распоряжении медиагиганта была также уникальная инфраструктура из 10 тысяч км оптоволоконных сетей, соединяющих Белград, Загреб, Любляну и Сараево.

В инвестиционной компании Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P. (KKR), основанной соседом Джорджа Сороса по атлантическому побережью Генри Крависом, решили воспользоваться столь мощным ресурсом.

В октябре 2013 года был подписан контракт с MEP о покупке United Group, и к марту 2014 года поглощение успешно завершилось. Окончательная стоимость сделки достигла примерно 1 млрд евро, а ЕБРР сохранил за собой миноритарный пакет.

Одним из владельцев американской инвестиционной компании был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Всю свою жизнь он убеждал американских генералов в ключевой роли информационных технологий в гибридной войне и призывал командование ВС США перейти от обычных боевых действий к более продуктивной деятельности в киберпространстве под лозунгом «покоряй сердца и умы». В 2010 году именно он создал первую фабрику интернет-троллей в рамках контракта с Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

Петреус — один из главных фигурантов скандала, разразившегося после публикаций Эдварда Сноудена. Он курировал такие проекты, как PRISM, позволявший получить прямой доступ к серверам информационных гигантов Google, Facebook, Apple и Microsoft, а также Muscular и Tempora, проникавших в оптоволоконные кабельные системы.

Еще будучи главой ЦРУ, Петреус предупреждал: «Мы будем шпионить за вами через вашу посудомоечную машину».

Однако в 2012 году был вынужден спешно покинуть ряды американской разведки: его головокружительная карьера чуть не оборвалась из-за сексуального скандала. Дело о супружеской неверности усугублялось тем фактом, что четырехзвездный генерал доверил своей любовнице сведения, содержащие государственную тайну. Петреуса приговорили к двум годам условно и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов.

Казалось, что после такого перед бывшим главой ЦРУ закрыты практически все двери. Но не тут-то было. Всего через несколько месяцев он возглавил фонд Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.

Кравис и Петреус были знакомы давно: вместе они состояли в Совете по международным отношениям и были постоянными участниками встреч Бильдербергского клуба.

После того, как Петреус возглавил KKR, фонд начал семимильными шагами расширять свое присутствие в регионе. Через United Group он выкупил гиганта развлекательной индустрии Grand Production и приобрел контрольный пакет акций черногорского кабельного оператора BBM. Компания также стала совладельцем информационного портала номер один в Сербии Blic.rs, купив 49% акций у швейцарской Ringier Digital SA.

Впрочем, в 2014 году KKR все же столкнулся в Сербии с рядом проблем при попытке запустить под эгидой United Group свой новый телеканал. Правительство подписало ряд законопроектов о СМИ, согласно которым дистрибьюторы не могли быть одновременно и поставщиками контента, так как это противоречит принципам свободной конкуренции. Всего за несколько лет до этого Европейский Союз наложил подобный запрет на общественную телекомпанию RTS, которая была вынуждена отказаться от создания своей дистрибьюторской сети.

Однако на этот раз мнение Брюсселя было иным: United Group все же позволили выйти на рынок. У N1 TV появились студии в Белграде, Загребе и Сараево, руководство United Group взяло под контроль распространение значительной части контента. Благодаря игре N1 с заголовками и цифрами, в 2016 году количество посетивших «мирную демонстрацию», организованную неправительственными организациями США, увеличилось в четыре раза, а вот число протестующих против вступления в НАТО сократилось в 30 раз. А во время президентских выборов в Сербии в 2017 году канал словно выступал пресс-службой одних кандидатов, в то время как полностью игнорировал других. Более того, за несколько месяцев до выборов принадлежащая Шолаку фирма купила у компании Direct media Драгана Джиласа офисное здание в центре Белграда, и по данным сербских СМИ, все вырученные деньги были направлены на его избирательную кампанию. Такую оккупацию сербского медиапространства Петреус с невозмутимым видом называл «развитием демократических ценностей», подчеркивая объективность и независимость N1.

В 2017 году United Group приобрела предприятия Central European Media Enterprises (CME) в Хорватии и Словении, в том числе TV Nova — самый популярный хорватский канал, вечерние новости которого привлекали широкую аудиторию, а также POP TV, чья передача 24ur была главной новостной программой Словении. United Group продолжала расширять свою деятельность в области фиксированной и мобильной телефонии и поглощать своих конкурентов, включая BHB Cable TV (Босния и Герцеговина), M ‑ kabl (Черногория) и Ikom (Сербия).

С экономической точки зрения астрономические инвестиции фонда и приобретение все новых и новых региональных компаний себя не оправдывали: убыточным был даже выкуп флагманских SBB в Сербии и Nova TV в Хорватии.

Годовые отчеты свидетельствуют о финансовых потерях на миллионы евро: 29 млн в 2014 году, 33 млн в 2015 году, а в 2016 году SBB понесла рекордные убытки в 35 млн евро.

Однако «финансовых варваров», как одно из западных изданий прозвало Петреуса и его команду, это волновало мало. Покупая СМИ на пространстве бывшей Югославии, экс-глава ЦРУ приобретал влияние — и у него это получалось. Уже в марте 2017 года SBB вытеснил самый просматриваемый канал телекомпании RTS1 с лидирующих позиций, которые она удерживала еще со времен появления телевидения в регионе. Его место занял «эксклюзивный филиал CNN».

Всего за четыре года KKR инвестировал в медиаиндустрию Сербии 264 млн евро. Еще почти 300 млн компания собиралась вложить в течение следующих пяти лет.

Однако в марте 2019 года United Group снова сменила владельца: на этот раз контрольный пакет акций перешел к ведущей инвестиционной компании со штаб-квартирой в Лондоне — BC Partners. Впрочем, фонд все же сохранил существенную миноритарную долю.

Летом прошлого года United Media запустила на Балканах еще один канал Newmax Adria, главный редактор которого Слободан Георгиев является одним из самых активных сторонников Джо Байдена.

Newmax Adria станет кабельным каналом круглосуточного вещания в Сербии и Боснии и Герцеговине, Хорватии, Македонии, Словении и Черногории: своими материалами компания собирается привнести «свежий подход к СМИ в регионе». Планируется выпускать ежедневные выпуски новостей и передачи, «аналогичные тем, что транслируются в американских кабельных сетях», а также эксклюзивные репортажи о главных новостных событиях в США.

Пять лет назад началась новая стадия расширения сферы влияния United Group: руководство переключилось на мобильных операторов. Первое значительное соглашение в этой области было подписано со словенским оператором беспроводной связи Tusmobil: сделка на 110 млн евро была закрыта 1 апреля 2015 года, и уже в сентябре Tusmobil был переименован в Telemach Mobil.

А в марте прошлого года частью United Group официально стала Tele2 Croatia: холдинг приобрел хорватского оператора за 220 миллионов евро.

Кроме того, еще в ноябре 2019 года в United Group заявили о намерении приобрести болгарского оператора Vivacom в рамках сделки, стоимость которой оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро.

Совместно с австрийской A1 Group United Group также подала заявку на покупку доли хорватского интернет-провайдера Optima Telekom.

Холдинг выразил интерес и к контрольному пакету акций греческого ISP Forthnet для выхода на греческий рынок телекоммуникационных услуг.

Сегодня большая часть интернет-трафика на Балканах проходит через провайдеров, купленных Петреусом. Исследование «Невидимая инфраструктура» показало, что в прошлом году весь поток входился в одну точку, которая, так уж получилось, находится во владении KKR. В ночь президентских выборов в США в 2020 году в ряде штатов был прерван подсчет голосов: сбои произошли в Мичигане, Аризоне, Неваде, Винксстоне, Джорджии и Пенсильвании. Официальные лица в Мичигане признали, что десятки тысяч голосов, отданных за Трампа, были засчитаны Джо Байдену из-за «сбоя программного обеспечения». С техническими неполадками столкнулись и в штате Джорджия. К удивлению, вся неисправная аппаратура была подключена к интернету через IP-адрес в Белграде.

Для подсчета голосов избирателей американцы используют машины, произведенные Dominion Voting Systems (DVS) с головными офисами в Торонто и Денвере (штат Колорадо). Причем в Канаде офисы Dominion расположены на одном этаже с фондом Tides, который тесно связан с известным «филантропом» Джорджем Соросом.

Программное обеспечение Dominion в настоящее время используется в 33 штатах США: треть американцев участвуют в выборах с помощью этих машин для голосования. По странному совпадению, на выборах прошлого года именно в этих штатах были зафиксированы нарушения в процессе подсчета голосов.

В 2010 и 2013 годы компания Dominion уже была фигурантом скандала, связанного с выборами на Филиппинах – тогда были возбуждены уголовные дела по факту обвинений ее в мошенничестве и фальсификации данных. Голоса избирателей Dominion считала в рамках договора со Smartmatic, председателем которой был Марк Мэллок Браун — член Палаты лордов Великобритании и бывший вице-президент Всемирного банка.

Dominion Voting Systems также состоит в тесных связях с Демократической партией США. На компанию работают лоббисты из Brownstein Hyatt Farber Schreck LLP, одним из директоров которой является Надим Эльшами —- бывший руководитель аппарата спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Другой известный демократ, аффилированный с Dominion, Ричард Блюм, муж влиятельного сенатора США Дайаны Файнштейн.

Внешняя сеть программного обеспечения Dominion настроена на сербский IP-адрес, который ведет к точке на бульваре Зорана Джинджича в Белграде. В здании, расположенном по вышеупомянутому адресу, можно обнаружить офисы нескольких компаний: Opportunity Bank Serbia, интернет-провайдера EUnet, а также штаб-квартиру ведущего сербского провайдера кабельного и интернет-телевидения SBB, основанного Драганом Шолаком.

В конце прошлого года United Group выкупила крупнейшую в Болгарии медиакомпанию «Нова Бродкастинг Групп» и газетный бизнес «Вестник Телеграф». А 9 июля была заключена сделка о приобретении контрольного пакета акций хорватского оператора Optima Telekom, который предлагает ряд услуг фиксированного интернета и платного телевидения.

В начале апреля, когда стало известно, что в Сербии появится еще одно прозападное СМИ, в United Media сообщили о выходе в свет ежедневной газеты, которая «предоставит сербскому обществу правду».

Однако спустя две недели воодушевление сошло на нет: в United Media возмутились «тревожным уровнем нарушений свободы слова» в стране и заявили, что «страх и самоцензура, вызванные контролем правящего режима над СМИ, глубоко укоренились в обществе». К такому выводу медиахолдинг и его западные инвесторы пришли после того, как несколько сербских типографий наотрез отказались брать в печать материалы издания. При этом прямо сербы коммерческое предложение не отклонили, но в тираж газету выпускать не стали — якобы из-за отсутствия мощностей.

Выход из ситуации в United Media все же нашли: теперь газету будут печатать в хорватском Осиеке и уже оттуда распространять по Сербии. Газета уже появилась в местных киосках.

Телекоммуникационный гигант, раскинувший свои сети на Балканы, сегодня работает в восьми странах региона, а выход United Group на рынок Хорватии и Греции увеличил количество пользователей до 40 миллионов человек. У компании самый широкий охват в Юго-Восточной Европе, она предлагает пользователям привлекательный выбор телевизионного контента со всего мира.

Благодаря западным грантам и опыту отставных офицеров ЦРУ, буквально за десятилетие конгломерат поглотил большую часть местных ресурсов. В первом квартале 2021 года болгарский оператор Vivacom принес компании 29% выручки, Telemach Slovenia - 14%, SBB Serbia - 13%.

