Банги, 22 июля. Центральноафриканская Республика попала под оружейное эмбарго ООН во время гражданской войны 2013 года. Тогда введение ограничения оправдывал рост насилия и нарушений прав человека. Но продолжает ли запрет приносить пользу стране?

На этот вопрос ответили аналитики информационного издания Lengo Songo. Они напомнили, что на сегодняшний день преступления против народа ЦАР совершают только боевики из остатков ныне разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Между тем радикалы CPC не испытывают затруднений с получением необходимого снаряжения, которое прибывает в государство контрабандой. Таким образом, запрет ООН играет на руку бандформированиям, а те, кто поддерживает его сохранение, фактически выступают против возвращения мира в ЦАР.

Ранее на отмене эмбарго настаивали только Россия и Китай. Москве даже удалось добиться некоторого смягчения санкций против африканской республики. Теперь к двум сверхдержавам присоединилась Ангола. Президент Жоау Лоуренсу выступает не только от имени граждан собственной страны, но и как председатель Международной конференции по району Великих озер.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Он заявил, что необходимо дать возможность ЦАР модернизировать собственную армию, чтобы самостоятельно заниматься вопросами обеспечения безопасности республики. Против ограничений ООН выступают и общественные организации ЦАР.

Так, координатор центральноафриканского движения «Общее сознание» Ален Патрик Де Кома напомнил, что, в отличие от национальной армии, боевики получали оружие из-за рубежа.

«Когда национальная армия впервые столкнулась с бандформированиями, для всех стало ясно, что радикалы имеют тяжелое вооружение, которое они получили из Чада или Судана», — сообщил он.

Кроме того, местные жители уверены, что значимую помощь бандитам оказывают миротворцы многопрофильной миссии ООН МИНУСКА. Их не раз ловили на сотрудничестве с преступниками, а также обвиняли в разграблении природных богатств страны, которую они взялись защищать.

Все это, по мнению аналитиков Lengo Songo, свидетельствует о необходимости немедленно снять с ЦАР наложенное на нее эмбарго.