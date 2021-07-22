Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Нальчик, 22 июля. Спасатели смогли найти туристов, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии.

Путешественников эвакуируют. Соответствующей информацией с РИА Новости поделился источник в экстренных службах.

Недавно ГУМЧС заявило, что московские туристы попали под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Группа путешественников состояла из восьми человек. Инцидент закончился травмами для четырех человек.

Аналогичная ситуация в горах Алтая закончилась трагедией. Турист упал в ущелье из-за камнепада. Спасатели подняли тело на глубине 700 метров.