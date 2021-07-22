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Власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года
Общество
Власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 22 июля. Италия продлила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 декабря 2021 года. Причиной принятия такого решения остается пандемия коронавируса.

Информацией о сохранении ограничений поделился министр здравоохранения Роберто Сперанца во время пресс-конференции по итогам заседания совмина. Режим ЧС в Италии ввели в январе прошлого года, он уже продлевался, а текущий его срок должен был истечь 31 июля.

Правительство страны из-за режима ЧС может принимать экстренные решения в короткие сроки. При этом для оперативных действий нет необходимости в одобрении парламента.

Ранее и власти Японии ввели режим ЧС в Токио. Причиной такого решения стала Олимпиада и рост случаев заражения коронавирусом, передает телеканал «Царьград».

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италия чс пандемия коронавирус
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