Власти Италии продлили режим ЧС до конца 2021 года

Рим, 22 июля. Италия продлила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 декабря 2021 года. Причиной принятия такого решения остается пандемия коронавируса.

Информацией о сохранении ограничений поделился министр здравоохранения Роберто Сперанца во время пресс-конференции по итогам заседания совмина. Режим ЧС в Италии ввели в январе прошлого года, он уже продлевался, а текущий его срок должен был истечь 31 июля.

Правительство страны из-за режима ЧС может принимать экстренные решения в короткие сроки. При этом для оперативных действий нет необходимости в одобрении парламента.

Ранее и власти Японии ввели режим ЧС в Токио. Причиной такого решения стала Олимпиада и рост случаев заражения коронавирусом, передает телеканал «Царьград».