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Милонов обвинил США во вмешательстве в российские выборы

  /   Обновлено: 22 июля 2021 22:31
Политика
Милонов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рассматривать Instagram как надежный канал общения с гражданами нельзя. Об это в комментарии ФАН рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Администрация Instagram вмешалась в работу Милонова в качестве народного избранника и не дала ему провести прием граждан на своей площадке в режиме онлайн.

«Вот она хваленная свобода слова по-американски!» — пишет депутат на своих страницах в социальных сетях.

 

Милонов выразил мнение, что Instagram обязана иметь реальный офис на территории РФ. Но при этом компания не спешит исполнять предписания российского правительства.

«Буду смотреть другие соцсети, чтоб в режиме реального времени без искусственных затруднений общаться со своими избирателями. Готов выслушать пожелания на какой виртуальной площадке вам удобно принимать участие в прямых эфирах», — сообщил Милонов.

Милонов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
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В своем комментарии ФАН Виталий Милонов выразил уверенность, что рассматривать Instagram как надежный канал общения с гражданами нельзя.

«В последние недели я освоил эту соцсеть как инструмент общения с избирателями в формате стрима. Отвечаю на вопросы, общаюсь, что-то решаю. И кому-то в администрации Instagram моя практика, видимо, не понравилась — сделали из меня русского Дональда Трампа. Безо всяких оснований заблокировали, лишили связи с людьми. Думаю, что этот шаг можно расценить, как вмешательство в российские выборы. С вытекающими, для этой американской соцсети, последствиями», — заключил Виталий Милонов.

Ранее администрация соцсети Facebook без объяснения причин удалила аккаунт общественника Александра Малькевича. Общественник неоднократно поддерживал законопроект о необходимости IT-компаний, работающих с аудиторией из РФ, открывать там свои представительства.

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