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Вашингтон определил возможных участников покушения на президента Гаити

  /   Обновлено: 22 июля 2021 22:26
Политика
Вашингтон определил возможных участников покушения на президента Гаити
Global Look Press  /  Dal Pozzolo/Spaziani

Вашингтон, 22 июля. Вашингтон выявил шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза.

Американский Госдеп сообщил, что шесть человек участвовали в программах военной подготовки США.

Лидер Гаити Жовенель Моиз был застрелен 7 июля вооруженными людьми в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Ранение также получила его жена. В данный момент она вернулась на родину.

Колумбийским наемникам, которые убили главу страны, обещали от 2500 до 3500 долларов в месяц за «защиту высокопоставленных лиц и демократии». Соответствующее расследование провело издание New York Times.

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сша президент гаити
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