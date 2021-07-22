Вашингтон определил возможных участников покушения на президента Гаити

Вашингтон, 22 июля. Вашингтон выявил шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза.

Американский Госдеп сообщил, что шесть человек участвовали в программах военной подготовки США.

Лидер Гаити Жовенель Моиз был застрелен 7 июля вооруженными людьми в президентском дворце в Порт-о-Пренсе. Ранение также получила его жена. В данный момент она вернулась на родину.

Колумбийским наемникам, которые убили главу страны, обещали от 2500 до 3500 долларов в месяц за «защиту высокопоставленных лиц и демократии». Соответствующее расследование провело издание New York Times.