царБанги, 22 июля. Жители ЦАР провели в столице республики масштабную демонстрацию с требованием отменить оружейное эмбарго ООН.

Активисты заявили, что санкции подвергают опасности мирных граждан страны. В шествии приняло участие больше тысячи человек. Горожане обвиняют ООН в том, что эмбарго ослабляет правительственные войска.

В то же время радикалы спокойно получают тяжелое вооружение, автоматы и взрывчатку контрабандным путем. Отсутствие необходимого снаряжения является единственным слабым местом национальной армии перед боевиками.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу снятия ограничений на ввоз вооружения в Центральноафриканскую Республику пройдет в четверг, 29 июля. В преддверии мероприятия президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера разрабатывает стратегию выступления, а также ищет поддержку среди дружественных государств.

На зов главы республики откликнулся лидер Анголы. Жоау Лоуренсу публично осудил эмбарго и высказался за его отмену. Он призвал членов Совета Безопасности ООН дать национальным войскам возможность защищать мирных жителей от внутренних и внешних угроз. Аналогичной позиции придерживаются Россия и Китай.