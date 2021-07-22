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Экономика
Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
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Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 июля. Стартовал прием заявлений от банков на выплаты в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям с учетом расширенного перечня допустимых целей господдержки.

Как сообщает пресс-служба оператора программы ДОМ.РФ, как только Правительство РФ утвердило порядок выплат гражданам, госкомпания организовала прием заявок от финансовых организаций. Только в первую неделю в ДОМ.РФ «поступило более 170 заявлений по новым условиям, которые делают доступной господдержку для более широкого круга людей». В компании ожидают, что до конца года помощь получат порядка 140 тыс. семей.

Чтобы ускорить процесс, оператор собирается до конца года реализовать возможность подачи заявок на выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей через портал «Госуслуги». Пока семьи должны сначала обратиться в свой банк, после чего данные поступают в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства банкам.

Напомним, государство помогает многодетным семьям погасить часть кредита на строительство дома. В июле вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тыс. рублей. В частности, теперь господдержку можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов.

О том, как правильно оформить субсидию, ФАН ранее детально рассказал юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

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Все новости / Экономика / Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома
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