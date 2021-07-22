Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на строительство дома

Москва, 22 июля. Стартовал прием заявлений от банков на выплаты в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям с учетом расширенного перечня допустимых целей господдержки.

Как сообщает пресс-служба оператора программы ДОМ.РФ, как только Правительство РФ утвердило порядок выплат гражданам, госкомпания организовала прием заявок от финансовых организаций. Только в первую неделю в ДОМ.РФ «поступило более 170 заявлений по новым условиям, которые делают доступной господдержку для более широкого круга людей». В компании ожидают, что до конца года помощь получат порядка 140 тыс. семей.

Чтобы ускорить процесс, оператор собирается до конца года реализовать возможность подачи заявок на выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей через портал «Госуслуги». Пока семьи должны сначала обратиться в свой банк, после чего данные поступают в ДОМ.РФ, который после проверки перечисляет средства банкам.

Напомним, государство помогает многодетным семьям погасить часть кредита на строительство дома. В июле вступили в силу поправки в постановление правительства, расширяющие варианты использования выплаты в 450 тыс. рублей. В частности, теперь господдержку можно направить на погашение кредита, выданного на покупку участка, на строительство индивидуального дома или покупку недостроенного дома. Также можно погасить кредит, полученный на покупку жилья в рамках льготных программ регионов.

О том, как правильно оформить субсидию, ФАН ранее детально рассказал юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.