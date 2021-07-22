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СМИ ЦАР обвинили сотрудников посольства Франции в политических диверсиях
Весь мир
СМИ ЦАР обвинили сотрудников посольства Франции в политических диверсиях
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Банги, 22 июля. СМИ обвинили французских дипломатов в подрыве отношений с ЦАР. Поводом для заявления послужил отказ посла Франции Жан-Марка Гросгурина и его коллег выдать визы представителям власти.

Местные журналисты считают недопустимым такое отношение к правительству страны, в которой сотрудники ведомства должны выполнять дипломатическую миссию. Французы продемонстрировали неуважение к политикам, с которыми обязаны поддерживать дружеские контакты.

Ранее Гросгурина уже обвиняли в некомпетентности. Ему вменяли недоброжелательное отношение к жителям ЦАР. Более того, в разгар конфликта между правительственными войсками и радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) посла Франции уличили в связи с боевиками. Дипломат активно поддерживал экс-президента страны Франсуа Бозизе и действия подконтрольных ему бандформирований.

Однако связь с посольством Пятой республики не помогла бывшему главе ЦАР. Национальная армия (FACA), хорошо обученная российскими инструкторами, не оставила группировкам ни малейшего шанса и пресекла попытку государственного переворота. Основные силы CPC уничтожены, а оставшиеся малочисленные отряды радикалов скрываются от правосудия.

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